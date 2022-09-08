ارتفاع عدد مصابي حادث طريق «رأس غارب - الزعفرانة» إلى 52 منهم 6 حالات حرجة

ارتفع عدد مصابي حادث طريق انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة رأس غارب إلى 52 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الدفع بسيارات إسعاف

وأفاد مسؤولو صحة البحر الأحمر، في بيان صحفى، اليوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي حادث طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر من 49 مصابًا إلى 52، لافتين إلى أنّه تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج.

فرق طبية لدعم مستشفى رأس غارب المركزي

وأضاف مسؤولو الصحة، أنّ المديرية دفعت بفريقي طواريء وانتشار سريع من الأطباء والتمريض، لدعم مستشفي غارب المركزي، تحت إشراف عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، بناء على توجيهات مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر .

وشهد طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، حادث انقلاب أتوبيس رحلات، أسفر عن إصابة 49 شخصًا ارتفع فيما بعد ليصل إلى 52 بينهم 6 حالات في حالة حرجة، وإحالتهم إلى غرفة عمليات المستشفى، وإيداع بعضهم غرفة العناية المركزة.