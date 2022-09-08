مقتل وإصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أن رجلا قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار استمر لساعات في أنحاء «ممفيس» قبل مطاردة كبيرة له من قبل الشرطة انتهت باعتقاله، وفقا لما نقلته صحيفة « ستريتس تايميز».

وتعرف الضباط، على المشتبه به على أنه حزقيال كيلي، 19عاما، وقالوا إنه تم القبض عليه وبحوزته سلاحين في سيارته حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي.

الجاني أطلق النار بشكل عشوائي في المدينة

وقالت سيرلين ديفيس، رئيسة شرطة ممفيس، في مؤتمر صحفي: «تم احتجاز الجاني من قبل قسم شرطة ممفيس ومكتب عمدة مقاطعة شيلبي»، مضيفا أنه يُزعم أن كيلي قتل ضحيته الأولى بعد منتصف ليل الأربعاء بقليل، وانطلق فور إطلاق نار عبر مدينة تينيسي في فترة ما بعد الظهر وفي وقت مبكر من المساء.

وقالت الشرطة، إنه كان هناك ما لا يقل عن ثمانية مسارح جريمة مختلفة، بما في ذلك اختطاف السيارات وإطلاق النار على متجر محلي، وقام «كيلي» ببث أجزاء أثناء إطلاقه النار بشكل عشوائي في المدينة.

ومن جانبها، قالت ديفيس: «ونشر حزقيال كيلي بث مباشر على صفحته عى الفيس بوك عندما فتح النار داخل المتجر»، وللحفاظ على الأرواح، أصدرت السلطات أمرا بالبقاء داخل المنازل أثناء استمرار إطلاق النار، مما أدى فعليًا إلى إغلاق أجزاء من المدينة.

مقتل 14050 شخصا في حوادث مرتبطة بالسلاح

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار جماعية وعنف مسلح آخر، لكن الكونجرس كان مترددًا في تمرير تشريع صارم لمراقبة الأسلحة حيث لا تزال القضية مثيرة للانقسام السياسي.

وقُتل ما لا يقل عن 490 شخصًا في عمليات إطلاق نار جماعية وقتل جماعي في الولايات المتحدة في عام 2022 حتى الآن، وفقًا لأرشيف عنف السلاح، حيث توفي 14050 شخصًا في حوادث مرتبطة بالأسلحة النارية خلال نفس الفترة، باستثناء حالات الانتحار.

انتشار الجرائم داخل ممفيس

شهدت «ممفيس»، سلسلة من عمليات القتل البارزة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مقتل قس أثناء اختطاف سيارة وقتل امرأة كانت في طريقها قبل الفجر الأسبوع الماضي.

وقال جيم ستريكلاند، عمدة ممفيس، عقب إطلاق النار يوم الأربعاء: «أنا حزين من أجل مواطنينا الذين اضطروا إلى الاحتماء في مكانهم من أجل سلامتهم حتى تم القبض على هذا المشتبه به».