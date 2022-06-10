تحطم طائرة عسكرية أمريكية في «كاليفورنيا».. الحادث الثاني خلال يومين

أعلنت قاعدة «إل سنترو» للطيران التابعة للجيش الأمريكي، تحطم مروحية، على متنها 4 من أفراد الطاقم، فيما قالت قيادة الأسطول الأمريكي الخامس، إن البحرية الأمريكية تعمل مع شركائها للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وتحطمت طائرة تابعة للجيش الأمريكي في منطقة صحراوية بولاية «كاليفورنيا»، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال اليومين الماضيين، وأشارت قيادة القاعدة الأمريكية، إلى نجاة أفراد الطاقم، فيما أصيب أحد الجنود ونُقل إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

مصرع 5 عسكريين أمريكيين جراء تحطم طائرة «إم في 22 أوسبري»

وأمس الأول الأربعاء، قالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، إن 5 عسكريين أمريكيين لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة من طراز «إم في 22 أوسبري».

وفي 18 مارس الماضي، لقي 4 من مشاة البحرية مصرعهم عندما تحطمت طائرة «أوسبري»، بالقرب من بلدة نرويجية في الدائرة القطبية الشمالية أثناء مشاركتها في مناورة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

الأسطول الخامس الأمريكي: البحر الأحمر وباب المندب ممران مهمان للتجارة العالمية

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الأمريكي الخامس، تيم هوكنز، إن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع شركائها للحفاظ على الأمن الإقليمي، مضيفا في مقابلة مع قناة «العربية»، الإخبارية، إن البحر الأحمر وباب المندب ممران مهمان للتجارة العالمية.

وتغطي عمليات الأسطول الأمريكي الخامس، الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

وأوضح هوكنز، أن بحرية بلاده تركز على عمليات الأمن البحري، مشيرا إلى مواجهة أي نشاط مزعزع هناك، وتابع المتحدث العسكري الأمريكي قائلا، إن البحرية تسعى لتعزيز الشراكة للحفاظ على أمن الملاحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.