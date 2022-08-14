حوادث طائرات خفيفة تسفر عن مصرع 4 أشخاص في الولايات المتحدة وبيلاروسيا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وبيلاروسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثي تحطم طائرتين خفيفتين، أسفرتا عن مصرع 4 أشخاص.

ولقى شخصان مصرعهما، جراء تحطم طائرة خفيفة، على طريق في منطقة «هانا سيتي» وسط ولاية إلينوي الواقعة غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحطمت الطائرة «موني إم 20 كيه»، على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب غربي «شيكاغو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «المجلس الوطني لسلامة النقل»، أنه يحقق في حادث تحطم الطائرة، فيما أغلقت السلطات، بعد ظهر أمس السبت، الطريق، وعملت أطقم الطوارئ على إزالة الأنقاض.

الطبيب العدلي: تشريح الجثتين غدا الاثنين

وقال الطبيب العدلي في «مقاطعة بيوريا»، جيمي هاروود، إن شخصين لم يتم تحديد هويتهما رجل وامرأة، قتلا وإن الجثتين سيتم تشريحهما، غدا الاثنين، مضيفا إن أحد الضحايا توفي في الحادث، والآخر أصيب بجروح خطيرة وتوفي في وقت لاحق.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الطائرة اصطدمت بالعديد من المباني، وسمع الناس صوت الطائرة وهي ترتطم فوق مطعم، فيما قال مشرف مركز اتصالات الطوارئ، كريس كيز، إن ستقوم السلطات بإخطار المواطنين بمجرد إعادة فتح الطريق.

مقتل شخصين جراء تحطم طائرة في «جرودنو» غربي بيلاروسيا

وفي بيلاروسيا لقى شخصين اثنيين، مصرعهما في حادث تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة «جرودنو» غربي البلاد، وقالت «لجنة التحقيقات»، في بيانها على «تليجرام»، إن البيانات الأولية، أشارت إلى قيام طياران «61 عاما و54 عاما»، برحلات ترفيهية فوق منطقة سلونيم.

وأضافت اللجنة البيلاروسية، أن تحطمت الطائرة فوق مدينة سلونيم بـ«جرودنو» في المساء، فيما يعمل الخبراء في الوقت الحالي على تحديد أسباب الحادث.

بدوره، قال رئيس دائرة سلونيم الإقليمية للجنة التحقيق، يفجيني إروشينكو،إن الضحايا من سكان مينسك، موضحا أنهم يعملون في شركة خاصة نفذت النقل الجوي.