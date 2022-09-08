14 معلومة عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.. استاد وأكاديمية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح عدد من المشروعات وتدشين القطع البحرية.

استاد وحمام سباحة

وترصد السطور التالية معلومات عن القرية الأولمبية:

1- بدأت أعمال إنشاء القرية الأولمبية في شهر يونيو 2019.

2- أقيمت القرية الأولمبية علي مساحة 350 ألف متر مربع، ما يعادل 86 فدانا في منطقة نمرة 6 بالإسماعيلية.

3- تضم القرية استاد هيئة قناة السويس أقيم علي مساحة 80 ألف متر مربع، ويسع 21 ألف متفرج.

4- يضم استاد هيئة قناة السويس مقصورة رئيسية تضم قاعة لكبار الزوار وقاعة رئاسية وقاعات مجاورة لها.

غرف لاعبين وأكاديمية

5- يضم الاستاد غرف لاعبين مجهزة علي اعلي مستوي وغرفة حكام وقاعة فار وقاعتين للصحفيين.

6- يضم الاستاد أكاديمية للناشئين مجهزة بغرف فندقية وملاعب فرعية.

7- تضم القرية الأولمبية ناديا صحيا على مساحة 850 مترا، ووحدة طب رياضي مزودة بأحدث الأجهزة.

8- تضم القرية الصالة المغطاة التي أُنشئت على مساحة 18 ألف متر مربع بسعة 2300 مشاهد.

9- تم إنشاء مجمع السباحة يضم حمام سباحة أولمبي بمساحة 50 مترا طول وعرض 25 مترا.

10- يضم المجمع حمام سباحة للغطس بمساحة 25م*25م، بعمق 6 أمتار مزود بسقالة بارتفاع 10 أمتار لقفزات الثقة.

11- تضم القرية استاد الهوكي الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط يضم 500 مقعد للجمهور.

12- تضم القرية الأولمبية عددا من الملاعب المفتوحة، شملت ملاعب فرعية كرة قدم وملاعب كرة يد وملاعب كرة سلة وملاعب كرة سرعة.

13- إنشاء مسجد تبارك داخل القرية أقيم على مساحة 1400 متر مربع، ويضم مصلى للرجال ومصلى للسيدات.

14- تم إنشاء مجمع للخدمات يضم عدد من المطاعم لتوفير الخدمات اللازمة للمترددين علي القرية.