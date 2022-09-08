الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، خلال حضوره فعاليات افتتاح القرية وتدشين الوحدات البحرية، وتفقد تطوير القطاع الجنوبي.

قناة السويس شريان الملاحة العالمية.. واقع يفيد بالمزيد من الفرص والإنجازات، نجاحات وراء نجاحات، وتأبى الهيئة إلا أن تعلن عن نفسها عبر العديد من المشروعات القومية والمجتمعية على ضفتي القناة، ومنها القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.

مدينة رياضية متكاملة

مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية تستكمل بها هيئة قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة على مساحة 350 ألف متر مربع نحو 86 فدانًا، وتشمل العديد من المنشآت الرياضية لمجموعة من الألعاب المختلفة.

تتكون القرية الأولمبية من ستاد هيئة القناة السويس الذي يتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية وهو قرية أولمبية، ويلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية وتدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.

مراعات الاشتراطات العالمية

بدأت الأعمال الإنشائية للاستاد في يونيو 2019، وجرى مراعاة جميع الاشتراطات الخاصة بالفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم، وهو مقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويستوعب 21 ألف متفرج.

الصالة المغطاة جرى إنشاؤها على مساحة 18 ألف متر مربع وتتسع لـ2300 مشاهد وتصميمها يتضمن 4 مداخل للجمهور و3 مداخل للاعبين ومدخلين للمقصورة الرئيسية.

ويتكون مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي من حمام سباحة أولمبي بأبعاد 50 متر× 25 متر، وحمام سباحة للغطس يشتمل على سقالة لقفزات الثقة بارتفاع 10 أمتار وعمق 6 أمتار.