كامل الوزير: إطلاق منصة عالمية لليخوت للمرة الأولى في مصر

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه للمرة الأولى في مصر تطلق منصة يخوت في قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أنّ أي سائح أو أي مستثمر في أي دولة بالعالم يريد زيارة مصر سيحصل على التصريح، خلال 72 ساعة.

وأضاف «الوزير»، في كلمته خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّ الرئيس السيسي أمر بأن تستغرق يومًا واحد فقط بدلًا من 7 أيام كانت موضوعة في الخطة، واستطاعت الهيئة تقليل المدة من 7 أيام إلى 72 ساعة في هذه المرحلة.

منفذ واحد للحصول على التصريح وتسديد الرسوم

وأشار إلى أنّ الزيارة الأولى للسائح أو للمستثمر بأي «مارينا» مصرية ستستغرق 72 ساعة، أما في حال عودته بزيارة أخرى أو حالة الرغبة في مد فترة الرحلة خلال وجوده بمصر يستطيع التسجيل، خلال 24 ساعة فقط، مؤكدًا أن الزائر لن يدفع رسومًا إلا في مكان واحد، وهو للحصول على التصريح.