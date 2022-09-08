الرئيس السيسي يستمع لآيات من القرآن خلال تدشين وحدات بحرية جديدة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ نافع الديب، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، حسب ما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في القرية الأولمبية بالهيئة، رافقه خلالها الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.