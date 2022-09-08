السيسي: أهل الشر لا يملكون سوى الإساءة والتشكيك في مشروعات الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البعض «أهل الشر» يشكّكون في مشروعات الدولة مثل قناة السويس الجديدة: «هم دايما واخدينكم في حتة يا مصريين، وإحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس: «نجيب موضوع موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت، لما يقولك ده مش عارف إيه على المشروع ساعتها، طلعوا اللي اتقال في الجرائد المناوئة واللي اتقال في الإعلام المناوئ ومواقع التواصل الاجتماعي، واتكلموا على ده وقولوا إن ده مثال حي لإزاي هم عاوزين يأثروا عليكم».

وتابع: «إزاي عاوزين يخوفوكم يخليكم تيأسوا، كل موضوع بنتكلم فيه له خلفية وله ناس بتتكلم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولما بندافع عنه بندافع عنه مش صح، اللي يدافع عنه يجيب اللي اتقال علينا وتحطه قدام التليفزيون على الشاشة.. ده اللي اتقال لنا وده اللي إحنا فيه، وده اللي اتقال علينا وده اللي إحنا فيه، وده عشان الإنسان المصري البسيط اللي في الشارع يفهم إنه مستهدف إنهم يخلوه ييأس ويضعف ويخاف، لأن معندهمش حاجة تانية غير التشكيك والإساءة».