فتح باب التقدم لوظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية.. الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية في المجموعة الوظيفية للوظائف التخصصية والمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة شهر، اعتبارا من اليوم الخميس 8 سبتمبر، حتى 9 أكتوبر المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات بديوان عام محافظة القليوبية، حيث تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة التعليمية.

«الوطن» تستعرض تفاصيل إعلان فتح باب التقدم لوظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية، والمهارات المطلوبة، والشروط والأوراق اللازمة، للتقدم لشغل الوظيفة في إطار خداماتها لقراءها علي مدار الساعة

المهارات المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية

وحددت مديرية التعليم بالقليوبية في بيان لها المهارات المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية، كالتالي:

- مهارات أساسية، منها التوجيه بالإشراف العام على النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها.

- مهارات فنية تضمن قدرة كبيرة علي القيادة والأشراف والتوجية.

سنوات الخبرة

واشترط الإعلان علي المتقدم قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط ومستندات يجب توافر في المتقدمين لوظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية

- الحصول على مؤهل تربوي عال، أو مؤهل عال مناسب.

- تقديم بيان حالة وظيفية، موضحا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة، سواء التي تم محوها أو التي لم يتم محوها، والإجازات الخاصة التي مُنحت للمتقدمين، على أن يكون معتمدا من رئيس المصلحة شخصيا، ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز.

- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

- خطابات الشكر والتقدير، وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافاتها.

- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات.

- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

- 8 صور شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

- شهادة من الشؤون القانونية بالجهة، تفيد عما إذا كان المتقدم محالا للتحقيق أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية، على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- تقديم أصل الملف و7 نسخ منه، مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه، ولن يلتفت إلي الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد الإعلان.

بيانات إعلان وظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لوظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية البيانات الخاصة للتقدم لوظيفة مدير عام إدارة بنها التعليمية، كالتالي:

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

- بدء تلقي الطلبات في الفترة من 8 سبتمبر الجاري حتي 9 أكتوبر المقبل، لمدة شهر على أن يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بديوان عام محافظة القليوبية بالدور الرابع كورنيش النيل بنها بمنطقة الفلل.