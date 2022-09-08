«أوقاف مطروح» ترشد استهلاك الكهرباء والمياه في مساجد سيوة (صور)

عقد الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا مع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال، في إدارة سيوة بحضور الشيخ محمد منصور مدير إدارة أوقاف سيوة، معلنا ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، في جميع مساجد سيوة، وتبادل معهم الحديث في أجواء تسودها روح الأسرة الواحدة، التي تكتسب مكانتها من رعايتها بيوت الله، مبينا مكانة عمارة المسجد، والحرص على نظافته وإعداده وتهيئته للتعبد، وإقامة الشعائر، وأن الله تعالى أمر بتعظيم المساجد في قوله: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ».

فضل الاهتمام بالمساجد

قال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن هناك دلائل على فضل من اعتنى بالمسجد منه حديث أبي هريرة، أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء، كان ينظف المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها».

نظافة المساجد بالداخل والخارج

ونبه وكيل أوقاف مطروح، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بحسن الأخلاق وآداب الإسلام، لنعطي نموذجا يحتذى للموظف المنضبط، مع الالتزام بنظافة المسجد بشكل دوري من الداخل والخارج، والبيئة المحيطة به، مع الحفاظ على هيبة المسجد ووقاره، ووجه بعدم الاحتفاظ بأي كهنة أو خردة بالمسجد، ويجر رفعها للمخازن، لاتخاذ الاجراءات الرسمية حيالها.

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

وقال وكيل أوقاف مطروح، إننا نتخذ إجراء ديني ووطني ويتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، في جميع المساجد بسيوة وجاري تعميم ذلك في جميع مدن وقرى محافظة مطروح، وضرورة تجميل بيوت الله بالأشجار المثمرة ورعايتها والعناية بها ودعوة الناس للحفاظ على البيئة وجمالها.