محافظ مطروح يفتتح مسجد السلام في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسجد السلام بمركز ومدينة سيوة بعد إنشائه على نفقة وزارة الأوقاف، بحضور حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وشيوخ وعواقل قبائل سيوة.

وقال "عبدالبصير"، اليوم، إن الفرحه عمت بين أهالي سيوة بافتتاح مسجد السلام، وسط توزيع مشايخ وعواقل سيوة التمور والحلوى التي وضعوها في السبات المصنعة من جريد النخل، على جميع المصليين الذين يأتون للصلاة في المسجد.

وأضاف أن محافظ مطروح أدى صلاة الجمعة مع أهالي سيوة في مسجد السلام، مؤكدا اهتمام المحافظ بتطوير المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".