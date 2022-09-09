اليوم.. عودة العمل بمواعيد مترو الأنفاق الاعتيادية في الخط الثالث الأخضر

تعود مواعيد العمل المعتادة للخط الثالث الأخضر بمترو الأنفاق لطبيعتها، اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، بكامل طاقتها من محطة العتبة حتى محطة عدلي منصور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات الخاصة، بتشغيل المحطات الجديدة من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات، المقرر دخولها الخدمة خلال أيام.

عودة العمل في المواعيد الاعتيادية

وأعلنت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطارات مترو الأنفاق الخط الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة «آر. ايه. تي. بي» ديف كايرو المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث «العتبة - عدلي منصور»، أنه من صباح اليوم الجمعة ستعود مواعيد قيام أول قطار من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور في تمام الساعة الخامية وربع صباحا، وآخر موعد لقطار المترو مساءا من محطة العتبة في اتجاه محطات عدلي منصور في تمام الساعة 11:50 مساء، كما أن قيام آخر قطار للمترو من محطة عدلي منصور في اتجاه محطات العتبة ستكون في تمام الساعة 11:15 مساءا، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذي كان يلزم تعديل ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث.

وسائل تلقي الشكاوى من المواطنين

ومن جانبه، ناشد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث باسم مترو الأنفاق، مستقلي قطارات المترو بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط، كما أن الشركة تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب التأخير متمنيين لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والإزدهار والتطوير المستمر .

ويذكر أن وزارة النقل تستعد لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، وهى محطات «ناصر» بمنطقة الإسعاف، ومحطة «ماسبيرو» بشارع 26 يوليو، ومحطة «صفاء حجازى» بمنطقة الزمالك، ومحطة «الكيت كات» بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل.