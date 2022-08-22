استعدادات مترو الأنفاق للعام الدراسي الجديد.. تعقيم وفتح باب الاشتراكات

تكثّف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، والعمل على توفير الفكة في شبابيك التذاكر بالمحطات؛ لمنع زحام الركاب داخل المحطات، علاوة على تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، للتسهيل على الركاب.

وتجهز شركة مترو الأنفاق، قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل في المدارس والجامعات، وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن استعدادات شركة مترو الأنفاق، لبداية العام الدراسي الجديد 2023، كما يلي:

ما خطة شركة مترو الأنفاق لبداية العام الدراسي؟

وضعت شركة المترو خطة الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية وتجهيو منافذ بيع متنقلة، لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات.

ما مواعيد العمل في المترو تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023؟

تبدأ مواعيد العمل في الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من الساعة 5.30 صباحًا، ليستمر حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، على أن يبلغ زمن التقاطر في الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث، لاستيعاب جموع الركاب، ولمنع الزحام على أرصفة المحطات، ولتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين.

وماذا عن الوحدات الإسعافية بالمحطات؟

تجهيز 24 وحدة إسعافية بالخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، في المدارس والجامعات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلقى العلاج اللازم.

وهل هناك خطة لمواجهة كورونا تزامنا مع بداية الدراسة؟

شركة مترو الأنفاق ستقوم بتنفيذ خطة شاملة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

نستعد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2023

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ شركة المترو تستعد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الاشتراكات قبل بداية الدراسة بنحو أسبوع، حتى يتسنى للجميع استخراج الاشتراكات، موضحا أنّ جميع المحطات والقطارات ستكون معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.