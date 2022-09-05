مترو الأنفاق: ضبط 112 بائعًا متجولًا وتحرير 3 محاضر للمتسولين

وضعت الإدارة العامة للأمن الداخلي بهيئة مترو الأنفاق خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا، بقيادة اللواء إبراهيم بخيت، مدير عام الإدارة العامة للأمن، وبالتعاون مع شرطة مترو الأنفاق، من خلال شن حملات مكثفة بالخطين الأول والثاني منذ أوائل أغسطس الماضي وحتى 31 من نفس الشهر، وتواجدت الحملة بعدد كبير من المحطات، مستهدفة المحطات الأكثر كثافة، لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين.

التصدي لظاهرة الباعة الجائلين

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، قبل قليل، إنه جرى تنفيذ تعليمات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أي معوقات، والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو في المحطات وداخل القطارات، لافتة إلى أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق المترو، وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج.

غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات

وأكدت الشركة، أن هناك تعليمات مشددة لجموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وعدم نزعها داخل القطارات، ومن يخالف يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بـ 50 جنيهًا، ومن يمتنع يتم تحرير محضرًا له بمعرفة الشرطة، لافتة إلى أن التعليمات المشددة شملت أيضًا التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات، وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة.

تحرير محاضر لـ 112 بائعًا متجولًا

وأعلنت الشركة، أنّ جهود الحملات خلال شهر أغسطس 2022، أسفرت عن تسليم عدد 112 بائعًا متجولًا إلى شرطة المترو، وتحرير محاضر لهم، كما تم تحرير 3 محاضر تسول بالقطارات، ومحضر مخالفة عبور السكة بإجمالي عدد غرامات ومحاضر بلغ 116 محضرًا خلال شهر.