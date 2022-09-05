غرامات مترو الأنفاق.. أبرزها التدخين وإلقاء المخلفات وتصل إلى 400 جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، ويحرص الكثير من طلاب المدارس والجامعات على استخدام مترو الأنفاق، باعتباره وسيلة نقل أساسية لهم، حتى يتمكنوا من الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم المتواجدة في محيط القاهرة، وفي كثير من الأحيان يتعرض الطلاب أو الركاب إلى عدد من المواقف المختلفة، التي تعرضهم لدفع غرامات مترو الأنفاق.

الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة بدأت الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات وتجهيز وحدات إسعافية بالمحطات، علاوة على توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات.

وترصد «الوطن»، غرامات مترو الأنفاق، حتى يجري توضيحها لطلاب المدارس والجامعات، حتى يستطيع الطالب تجنبها، وفق الموقع الرسمي لمترو الأنفاق، كالتالي:

غرامات مترو الأنفاق

وأعلنت شركة المترو عن أن غرامات مترو الأنفاق، يتم تحصيلها من قبل أفراد شرطة النقل والمواصلات بالمحطات بالخطوط الثلاثة، في الحالات التالية:

1- 30 جنيها غرامة حال التدخين داخل عربات المترو والمحطات.

2- 30 جنيها غرامة ركوب العربات المخصصة للسيدات.

3- 30 جنيها غرامة إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

4- 50 جنيها غرامة على أي راكب يستقل القطارات دون تذكرة.

5- 50 جنيها غرامة حال عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

6- 50 جنيها غرامة حال استخدام تذكرة سبق استخدامها.

7- 50 جنيها غرامة حال السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

8- 50 جنيها غرامة على أي راكب يتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

9- 100 جنيه غرامة مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

10- 100 جنيه غرامة التسول بالمحطات والقطارات.

11- 100 جنيه غرامة القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

12- 100 جنيه عبور شريط سكة المترو.

13- 100 جنيه غرامة إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

14- 100 جنيه غرامة استخدام أي آلات أو معدات في غير المخصص لها.

15- 100 جنيه غرامة إعاقة غلق أبواب القطارات.

16- 300 جنيه غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب للدقيقة الواحدة، حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدي إلى تأخير القطارات.

17- 400 جنيه غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة إحدى الشركات للدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.