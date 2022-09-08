جنح المنصورة ترفض دعوى «راشفورد» ضد طالب الشرقية وتلزمه بدفع 75 جنيها

أصدرت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية حكمها اليوم، في اتهام ماركوس راشفورد، اللاعب بنادي مانشتسر يونايتد ونجم دوري الإنجليزي الممتاز، لطالب من محافظة الشرقية بسبه، وذلك بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة رقم 11221 جنح اقتصادية أبو حماد، وعدم قبول الدعوي المدنية وألزمت لاعب كرة القدم أتعاب المحاماة وقدرها 75 جنيها.

الحكم في قضية «راشفورد»

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.

المرافعة في قضية راشفورد ضد طالب الشرقية

وقررت المحكمة اليوم رفع المرافعة من جديد بعد أن قررت تأجيل الدعوى للحكم، إلى أن أصدرت حكمها برفض الدعوى الجنائية، حيث أقام محامو اللاعب ماركوس راشفوارد دعوى قضائية‏ ضد الطالب المصري محمد عصام، من محافظة الشرقية، اتهموا فيها الطالب باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

وقال سيد سلامة، محامي الطالب المصري، في تصريح لـ«الوطن»، إن الطالب لم يقصد أبدا توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب الإنجليزي، لكنه كان غاضباً فقط من أدائه في إحدى المباريات، وقام الطالب بحذف ما كتبه بعد ذلك ولم يقدم محامي المدعي أي دليل على قيام الطالب بكتابة أي عبارات، وطلبوا إعادة الدعوي للفحص الفني، ومعرفة ما إذا كان الطالب هو صاحب الحساب من عدمه، ما يؤكد أن القضية بدون أي دليل.