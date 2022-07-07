النطق بالحكم في قضية «راشفورد» ضد طالب الشرقية 31 أغسطس المقبل

قررت محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل نظر قضية سب طالب في كلية الطب ومقيم مركز أبو حماد محافظة الشرقية وتوجيه عبارات عنصرية وقذف على مواقع التوصل الاجتماعي إلى لاعب كرة القدم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد، إلى جلسة 31 اغسطس القادم، وذلك للنطق بالحكم.

المحكمة تستمع إلى المرافعات في قضية راشفورد

واستعمت المحكمة اليوم إلى المدعين بالحق المدني، وطالبوا بتعويض مدني مؤقت 15001 جنيه، وأكدوا أنهم وكلاء للدوري الإنجليزي وأن اللاعب تضرر من العبارات العنصرية التي تعرض لها من حساب المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محامي الطالب: قضية راشفورد تم حفظها مرتين

وقال السيد سلامة، محامي الطالب، إن المحكمة انتهت إلى حجز الدعوى للحكم يوم 31 أغسطس، وبداية القضية كانت بشكوى من راشفورد إلى النيابة العامة وتم تحقيقها قضائيا، وتم حفظ القضية ثم تقدموا بتظلم للمستشار المحامي العام الأول لنيابة المنصورة، وتقدم بتظلم للنائب العام ثم تم الحفظ، وبعدها تم إحالة القضية إلى محكمة المنصورة الاقتصادية.

المحامي: آلاف الصفحات باسم محمد عصام

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنه لم يحدث شيء من الطالب المتهم ضد اللاعب الإنجليزي ولا نعرف شيئا عن المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاعب الإنجليزي، والشكوى ضد صفحة باسم محمد عصام على مواقع التواصل، ويوجد آلاف الصفحات بهذا الاسم، وعندما يتم إرسال تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي يكون من خط تليفون فأين رقم التليفون، وكل ما تم تقديمه في القضية عبارة عن «اسكرينات» لا تقام عليها قضية.

وأشار محامي الطالب، إلى أن المتهم لم يحضر القضية طالما أن القضية جنحة مباشرة، ولم أجد اهتماما من راشفورد شخصيا بهذه القضية، وإنما وجدت اهتمام المحامين فقط، وكل أهل الطالب تعبوا بسبب هذه القضية، وله الحق أن يعود على اللاعب مدنيا، «أعتقد أن راشفورد لا يعلم شيئا عن هذه القضية، واتعملت خصيصا من وحي الخيال، وشخص بحجم راشفورد لا أعتقد أن لديه وقت يرى هذه التعليقات».