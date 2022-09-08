بدء تقديم ملفات الطلاب المرشحين لكلية الطب البيطري بالإسكندرية الأحد

أعلنت كلية الطب البيطري موعد تقديم الملفات للطلاب المرشحين للقبول بالكلية للعام الجامعي 2022 - 2023، إضافة إلى الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم وأماكنها، وذلك بدء من يوم الأحد المقبل 11 سبتمبر الجاري، حيث يتم استقبال ملفات الطلاب المرشحين بمقر الكليه بقرية أبیس 10 بجوار مديريه التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بحضور الطالب شخصيا.

إجراءات القيد

وبحسب ما أعلنته كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية لطلابها الجدد في إخطار ورقي، فإنه على الطالب رفع ملف أوراقه على الرابط من هنا، قبل الحضور للتقديم بالكلية.

ويجب على طلاب بيطري الإسكندرية الجدد، إحضار الملف الخاص به كامل وتسليمه لقسم شؤون الطلاب مع طلب الالتحاق، فيما يتم تسليم الطالب استمارة کشف طبي خاصة به، ومختومة بختم المستوى الأول للتوجه بها لمقر الوحده العلاجيه في المدينة الجامعية بسموحة، لتوقيع الكشف الطبي عليه أحد أيام 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، ليتم بعد ذلك تسليم استماره الكشف الطبي لقسم شؤون الطلاب لاستكمال اجراءات قيده.

وطالبت الكلية من جميع الطلاب المرشحين للكلية متابعه مايستجد من تعليمات من خلال موقع الكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 2022

- بطاقة الترشيح.

- أصل استمارة الثانوية العامة معتمدة بنسر الجمهورية.

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2جند) للطلاب الذكور فقط مرفق به صورة الرقم القومي.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- 7 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- يتم ملء الاستمارات المرفقة ويتم تقديمها مع الأوراق المطلوبة.

- فيزا بها 3 آلاف جنيه للرسوم الالتحاق والمصاريف.