عاجل.. الشرطة الألبانية تفتش سفارة إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

ذكرت وكالة أنباء رويترز، في نبأ عاجل منذ قليل، أن قوات من شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية فتشت السفارة الإيرانية في تيرانا اليوم بعد ساعات من حرق دبلوماسيين إيرانيين لأوراق داخل المبنى عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب هجوم إلكتروني.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، أمس، عندما ألقى رئيس الوزراء «إدي راما»، باللوم على إيران في الهجوم الإلكتروني، الذي وقع في يوليو، ومنح دبلوماسييها 24 ساعة لإغلاق السفارة ومغادرة البلاد.