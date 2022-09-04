إيران تعلن تفكيك خلية تجسس بتهمة الارتباط بـ«الموساد»

أعلنت إيران تفكيك خلية تجسس بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، في محافظة مازندران شمال البلاد.

وأشارت دائرة الأمن في «مازندران»، أمس السبت، في بيان، إلى ضبط 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة «البهائية» واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة.

تدريب عنصرين من قادة التنظيم في منظمة «بيت العدل» الصهيونية

وأضافت دائرة الأمن، أنه تم تدريب عنصرين من قادة التنظيم في منظمة «بيت العدل» الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء «مازندران»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 5 أفراد، موضحا أن قائد الخلية و4 من معاونيه، جميعهم يعملون لصالح إسرائيل وعلى اتصال برئيس «الموساد».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، رفع التأهب لقوات الدفاع الجوي والدفاع المدني لإحباط هجوم أجنبي محتمل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول عسكري: معدات الدفاع المدني ستمكن «طهران» من مراقبة التهديدات

وقال مسؤولون عسكريون، إن «طهران» جهزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني ورفعت مستوى تأهب قوات الدفاع الجوي لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل، وسط تصاعد التوتر مع «تل أبيب» و«واشنطن».

وقال نائب وزير الدفاع البريجادير جنرال مهدي فرحي، إن معدات الدفاع المدني ستمكن «طهران» من تحديد ومراقبة التهديدات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأشار فرحي، إلى أن الأشكال الهجينة للحرب، مثل: «الهجمات الإلكترونية-البيولوجية-الإشعاعية»، حلت مكان الحروب الكلاسيكية.

وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي إن «القوى الاستكبارية» تعترف اليوم بأن «طهران» أوقفت وأجهضت الكثير من مطالبها، مشيرا في مؤتمر قمة «أهل البيت العالمي»، إلى إجراءات بلاده في تحييد المخططات الإجرامية الأمريكية في دول مختلفة، تسببت في دعاية «رهاب إيران» و«رهاب الشيعة»، وفقا لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية.