افتتاح مجمعين أزهريين في قرية ميت عباد بالدقهلية بتكلفة 26 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بمحافظة الدقهلية، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية‎، مجمعين أزهريين بقرية ميت عباد بمركز نبروه، بحضور الاحتفال الدكتور أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية.

ويقع المجمعين علي مساحة 31 قيراطا، وهما متجاوران، الأول للبنين والثاني للبنات، وبلغت تكلفة بنائهما 26 مليون جنيه، إضافة إلى مشاركة الأهالي بالجهود الذاتية لاستكمال تجهيزات المجمع لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022 /2023.

الضويني: الأزهر له مكانة في قلوب جميع المصريين

ونقل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، خلال حفل الافتتاح، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن الأزهر له مكانة في القلوب لدى جميع المصريين، حيث يفتتح اليوم رواق جديد من أروقة الأزهر.

ومنح وكيل الأزهر درع الأزهر الشريف لأسرة منصور عبدالرازق المتبرعين ببناء مجمعي الأزهر بميت عباد، وهم كل من الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر، والمهندس مرزوق منصور، والمهندس محسن مرزوق.

عياد: العلم هو السلاح الأقوى في المرحلة الحالية

وقال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية‎، ‏إننا نسعد بافتتاح هذا الصرح الكبير، لما يحقق النجاح الكبير في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن العلم هو السلاح الأقوى في المرحلة الحالية لبناء مستقبل الوطن، مشيدا بدور المؤسسة الأزهرية في العالم.

ووجه الدكتور ماهر منصور الأستاذ بجامعة الأزهر كلمة نيابة عن أسرة منصور عبدالرازق المتبرعة بالمجمعين، الشكر للأزهر الشريف على دوره العلمي والوسطي، قائلا: «حيا الله الأزهر لتكريمه العلماء ورعايته للعلم الوسطي، فهو قبلة وكعبة العلم في مصر والعالم».