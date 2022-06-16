إصابة مدرس بتشنجات أثناء مراقبة الامتحانات داخل معهد أزهري بالشرقية

أصيب مدرس بتشنجات، وذلك أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات داخل معهد أزهري بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

إصابة مدرس في لجنة امتحان

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال «السيد . ع . 1»، 45 عاما، مدرس، مصابا بتشنجات عصبية.

تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمدرس

وتبين إصابة المدرس أثناء مباشرة عمله في المراقبة على أعمال الامتحانات داخل معهد فاطمة الزهراء الأزهري بمركز بلبيس، وجرى تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة له، وحُرر محضر بالواقعة.