بسبب سور معهد أزهري.. مشاجرة بين عائلتين في قرية بطنطا

بدأت نيابة مركز طنطا، في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، التحقيق في واقعة مشادة كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي بين عدد من أهالي قرية «كفر سبطاس»، التابعة لمركز طنطا، بسبب بناء سور معهد أزهري بالقرية.

وكشف شهود عيان من أهالي القرية أن تلك المشكلة ليست وليدة اللحظة، ولكنها منذ سنوات، ودائماً ما يحدث الخلاف بين الطرفين، حيث طرف يؤيد بناء سور المعهد الأزهري، والطرف الثاني يرفض بناء السور، بسبب أنه يعيق دخولهم وخروجهم من منازلهم، وتدخل بعض العقلاء من أهالي القرية أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، وأصبح الأمر بمثابة «عناد» بين الطرفين.

وأوضح شهود العيان أن مشاجرة اليوم بدأت بمشادات كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورات الأوضاع إلى تدافع بالأيدي وتراشق بالالفاظ، وتم استدعاء الأجهزة الأمنية للسيطرة على الموقف، ولم تحدث أي إصابات من الجانبين.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بين عائلتين بقرية «كفر سبطاس»، التابعة لمركز طنطا، بسبب بناء سور حول المعهد الازهري بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث مركز طنطا إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الموقف، وتبين حدوث مشادات كلامية بين أفراد عائلتين من أهالي القرية، أحدهما مؤيد لبناء سور حول المعهد الازهري، والطرف الآخر يرفض بناء السور، وتطور الأمر إلى تدافع بالأيدي وتراشق بالالفاظ وحدوث مشاجرة بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما جرى ضبط عدد من أطراف المشاجرة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.