التعليم تعلن المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين.. 3 آلاف جنيه كل عام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية «الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية»، للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها «عربي – لغات»، حيث يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

سداد المصروفات الدراسية صندوق دعم وتمويل المشروعات

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، تقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة.

أضافت الوزارة، تؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

طلاب الشهادات الدولية.. 1500 جنيه لامتحان المواد القومية

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي: