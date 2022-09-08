الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات، ودعم اتخاذ القرار في ديوان عام الوزارة.

الفئات المعفاة من سـداد المصروفات الدراسية الاشتراكات

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (دون دخل ثابت)، بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

مدارس البحر الأحمر وسيناء

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.