وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات الدراسية للمراحل الثلاثة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد المصروفات الدراسية تحت بند «الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية» التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

ونص القرار على أن تحصل الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما يلي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.