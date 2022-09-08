«التعليم» تعلن تخفيض 50% من المصروفات لأبناء العاملين بالوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيض 50% من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لأبناء العاملين في التربية والتعليم.

وذكرت الوزارة أنّ نسبة ستخفّض بنسبة 50% لأبناء العاملين بالوزارة «خدمة - معاش»، وحالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بهذا القرار، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.

سداد المصروفات لحساب صندوق دعم وتمويل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ ولي الأمر يسدد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.