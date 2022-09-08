«القصير» يمنح القائمين على المحطة البحثية بالإسماعيلية شهرًا لرفع كفاءتها

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة مفاجئة، اليوم، إلى المحطة البحثية بمدينة الإسماعيلية، وأبدى الوزير استيائه من الحالة التي وصلت إليها المحطة، مشددًا على محاسبة المقصرين ومنح المسئولين عنها شهر لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

المحطة البحثية بالإسماعيلية على مساحة 123 فدانًا

وقال وزير الزراعة إنّ المحطة مقامة على مساحة 123 فدانًا ويجب أن تكون مرجعًا للمزارعين كما يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال استنباط وزراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية وتطبيق آليات الري الحديث.

مزرعة الصداقة بين مصر واليونان وقبرص

كما تفقد القصير مزرعة الصداقة بين مصر واليونان وقبرص التي تضم أشجار الزيتون على مساحة 16 فدانًا ضمن المساحة الإجمالية للمحطة، ووجه الوزير بأهمية رفع كفاءتها والاهتمام بها وبحث التوسع فيها بزيادة مساحتها.