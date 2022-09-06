وزير الزراعة يبحث التعاون مع رئيس مؤتمر التصحر COP15

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلين ريشارد دنواهي، رئيس مؤتمر التصحر COP15 ووزير الغابات والمياه السابق بساحل العاج، حيث بحثا آفاق التعاون المشترك مع بلاده بصفتها المستضيف لمؤتمر التصحر الماضي وجمهورية مصر العربية، بصفتها المستضيف لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالعلاقات المصرية الإيفوارية، التي تتمتع بخصوصية كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الحسن وتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الشقيقة.

سبل مواجهة التصحر

وأشار وزير الزراعة، إلى مشاركته في مؤتمر الأطراف الذي انعقد بأبيدجان في مارس الماضي لمناقشة موضوعات التصحر وسبل مواجهتها، قائلا إنّ مصر خلال الفترة الماضية استقبلت العديد الوفود والبعثات الإيفوارية رفيعة المستوى، وآخرها الوفد الفني الذي يزور القاهرة حاليًا، لإجراء عمليات المعايشة الفنية لبعض الملفات المهمة، ومنها زراعة وحضور حصاد محصول الأرز والاطلاع على الأصناف النباتية المتحملة للجفاف والملوحة وذات إنتاجية عالية.

التغير المناخي والزراعة

وأكد الجانبين أهمية استفادة القارة الأفريقية من الزخم السياسي الذي تحظي به المؤتمرات الدولية في مختلف الأصعدة والمحاور، ومن أهمها التغير المناخي وتأثيره على الزراعة.

وقال القصير، إنّ هناك جهودا تبذل لخلق مناخ مناسب تتحقق فيه المصلحة والتكامل الأفريقي في عدد من الملفات المهمة، من خلال التعاون المصري الإيفواري.

النهضة الزراعية في مصر

من ناحيته، أعرب ريشارد، عن سعادته بزيارة القاهرة والاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا حيث قام بعدة جولات ميدانية لبعض المشروعات والمحطات والبرامج البحثية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين مصر وكوت ديفوار لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والقارة الأفريقية، لافتا إلى أنّه بحث مع وزير الزراعة المصري آفاق التعاون بين البلدين، والتكامل في الملفات الفنية مع COP15 الذي عقد بابيدجان.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.