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مصر وأمريكا تنفذان تدريب تبادل الخبرات «SOF-10» بنطاق الأسطول الشمالي

كتب:

محمد مجدي
04:21 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
مصر وأمريكا تنفذان تدريب تبادل الخبرات «SOF-10» بنطاق الأسطول الشمالي

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية SOF-10 والذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.