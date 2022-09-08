مصر وأمريكا تنفذان تدريب تبادل الخبرات «SOF-10» بنطاق الأسطول الشمالي
كتب:
محمد مجدي
04:21 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية SOF-10 والذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.
تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.
حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.