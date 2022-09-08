كوبري البلينا في سوهاج ينهي الزحام والتكدس.. يخدم الآلاف من المواطنين

كان مركز البلينا يكتظ بالزحام المتواصل والمتكرر، ما تسبب في الكثير من المعاناة والمشقة للمواطنين، خاصة أنه من أكبر مراكز سوهاج تعدادًا للسكان، إلا أنه بعد قرار إنشاء كوبري البلينا العلوي، الذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والانتهاء منه في أشهر قليلة، وافتتاحه، تحققت سيولة مرورية غير مسبوقة.

كوبري البلينا يحقق سيولة مرورية

وجاء افتتاح كوبري البلينا العلوي كالنور في الظلام الدامس، وحول المعاناة والمشقة والزحام إلى راحة وهدوء وسيولة مرورية غير مسبوقة، إذ أن كوبري البلينا العلوي يربط بين طريق «مصر - أسوان» الزراعي وطريق ترعة أم الطبول، مارًا أعلى شريط السكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، وبلغ طول الكوبري 1834 مترًا، وبعرض 22 مترًا، كما يضم الكوبري حارتين في كل اتجاه، ويهدف إلى ربط كل من غرب وشرق البلينا بأعلى طريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي بترعة نجع حمادي الغربية والسكة الحديد.

ولكوبري البلينا بسوهاج مميزات عديدة، وجاء أهمها وجود عدة منازل ومطالع و6 فتحات معدنية لعمل سيولة مرورية، و6 فتحات معدنية، ويخدم الآلاف من المواطنين من أهالي البلينا والأماكن المجاورة.

من جانبه، قال بسام جمال، 40 عامًا، موظف، يقيم بمدينة البلينا جنوب سوهاج لـ«الوطن»: «قبل إنشاء الكوبري، كنا نرى مشاهد للزحام والتكدس ونجد معاناة كبيرة ومشقة إذا قمت بالخروج منها أو الرجوع إليها؛ نظرًا لشدة الزحام داخل المدينة».

مدينة البلينا خالية من التكدس

وأضاف «سيد عبد الله»، 60 عامًا، فلاح، يقيم بقرية أولاد عليو، دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، أن كوبري البلينا العلوي رفع معاناة كبيرة وعبء استمر لفترات طويلة من الزمن حيث كانت الطرق تتوقف بالساعات أمام مزلقان السكة الحديد، والآن بعد إنشاء الكوبري أصبحت مدينة البلينا تخلو من التكدس والزحام.

وقال النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز البلينا في تصريحات لـ«الوطن»: «كوبري البلينا العلوي مثَّل حياة جديدة تخلو من التكدس، والزحام، بعد معاناة ومشقة استمرت لسنوات»، متابعًا: «أن المباردة الرئاسية «حياة كريمة»، أحدثت نقلة حضارية في كل القطاعات غير مسبوقة، حيث تطرقت المبادرة الرئاسية إلى كل جوانب حياة المواطن السوهاجي».