إلزام اللاعب بدفع 75 جنيها.. القصة الكاملة لقضية «راشفورد» وطالب الشرقية

أسدلت محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، الستار وعدم قبول الدعوى، التي أقامها ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد طالب مصري من محافظة الشرقية، واتهمه خلالها بالتنمر عليه، كما ألزمت اللاعب بدفع أتعاب المحاماة وبلغت 75 جنيها.

تفاصيل دعوى راشفورد ضد طالب الشرقية

تعود أحداث القضية إلى قبل عام، إذ أقام محامو اللاعب «راشفورد» برفع دعوى قضائية ضد الطالب المصري محمد عصام طالبًا في الفرقة الخامسة في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، والمقيم في مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، بتهمة استخدام الطالب عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب راشفورد، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الاقتصادية للنظر في الدعوى .

نظر القضية أمام محكمة المنصورة الاقتصادية

وعقدت أولى الجلسات أمام محكمة المنصورة الاقتصادية خلال شهر يوليو الماضي، وقال سيد سلامة محامي الطالب المصري إنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد اللاعب، لكنه كان غاضباً فقط من أداء لاعب مانشستر يونايتد في إحدى المباريات.

وأشار المحامي خلال دفاعه عن الطالب أن موكله قام بحذف ما كتبه بعد ذلك ما ينفي قصد الطالب توجيه أي إساءة إلى اللاعب.

عدم قبول الدعوى وإلزام راشفورد بـ 75 جنيه أتعاب محاماة

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم، وأصدرت قرارها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2021 اقتصادية أبو حماد، وقررت عدم قبول الدعوى المدنية التي أقامها «راشفورد» ضد الطالب وإلزامه بتسديد مبلغ 75 جنيهًا، وذلك طبقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

بحث رفع دعوى قضائية ضد اللاعب

وأوضح محامي طالب الشرقية أن الحكم جاء منصفًا للطالب لأنه لم يقصد توجيه إساءة للاعب، لافتا إلى أنه سيناقش مع الطالب ما إذا كان يريد رفع دعوى قضائية ضد اللاعب نظرا للضرر النفسي والمعنوي الذي سببه له بعدما رفع هذه القضية أم لا.