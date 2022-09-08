محامي طالب الشرقية بعد البراءة: «راشفود» ألحق ضررا بموكلي وسنطالبه بتعويض

أكد سيد سلامة محامي الدفاع عن طالب الشرقية المتهم بسب وقذف ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشتسر يونايتد ونجم دوري الإنجليزي الممتاز، أنه سيحرك دعوى قضائية ضد اللاعب نظرا للضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه بموكله، لافتا إلى أنه سيطالب بتعويض مادي كبير بعد رفض الدعوى المقامة من اللاعب، وقال «موكلي كان متفوقا في دراسته، وتقديره سنويا امتياز، وتراجع بسبب الضرر المعنوي إلى تقدير جيد».

محامي طالب الشرقية يروي تفاصيل قضية راشفود

وأضاف محامي طالب الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفض الدعوى القضائية المقامة ضد موكله محمد عصام محمود، المعروفة إعلاميا بـ«قضية سب راشفورد»، لافتا إلى إلزام الشاكي بدفع أتعاب المحاماة للمحكمة بقيمة 75 جنيها.

وأشار «سلامة» إلى أن النيابة انتهت سابقا من حفظ أوراق القضية، ومن ثم فإن إعادة الدعوى من قبل محامي الشاكي يعد مخالفا للقانون، وفقا لمادتي القانون 212 و197، وبالتالي فإن المحكمة ألزمت راشفورد بدفع أتعاب المحامين للمحكمة.

دعوي راشفورد ضد طالب الشرقية

يذكر أن الطالب محمد عصام الطالب بكلية العلاج الطبيعي فوجئ برفع دعوى قضائية في أغسطس 2012 ضده من اللاعب الإنجليزي راشفورد، اتهمه فيها بالسب والقذف، وقيدت الدعوى جنح اقتصادية محكمة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ثم حولتها لمحكمة المنصورة الاقتصادية، وأثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.