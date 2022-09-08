بـ15 مليون جنيه.. ضبط 2100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط العنصر الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (2100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 210 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات.

القيمة المالية لمخدر الحشيش

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 14 مليون و700 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.