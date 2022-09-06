الداخلية تنفي تحرير مخالفة مرورية لسيدة دون وجه حق: بلاغ كيدي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدعي خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة مرورية لها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة دون وجه حق والتحدث معها بأسلوب غير لائق، ولدى توجهها لقسم الشرطة فوجئت بتحرير محضر كيدي ضدها بالتعدي على فرد الشرطة المذكور واحتجازها وطفلها.

تعطيل الحركة المرورية

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9/8 /2022، وخلال قيام أحد أفراد الشرطة والمعين لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ له قيام قائدة السيارة المشار إليها بالانتظار في الممنوع وتعطيل حركة المرور، ولدى قيامه بمطالبتها بالتحرك بسيارتها رفضت ذلك، وادعت أنها تحمل جنسية إحدى الدول، فقام بتحرير مخالفة مرورية لها، إلا أنه فوجئ بتعديها عليه بالسب والتحدث معه بطريقة غير لائقة.

متهمة في 4 قضايا جنائية

وتأيد ذلك بأقوال ثلاثة مواطنين من شهود الواقعة، وتبين أنها تحمل الجنسية المصرية ومطلوب التنفيذ عليها في 4 قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك تم إخلاء سبيلها بضمان مالي.