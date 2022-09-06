استهداف بؤرة إجرامية تروج المواد المخدرة في دمياط والقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فضلا عن ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط 9 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من إحدى قرى مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط بؤرة إجرامية من 5 أشخاص وسيدة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 أشخاص وسيدة لهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو زنة 60 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش زنة 3,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار و5 قطع سلاح أبيض وأدوات تغليف وتقطيع ومبلغ مالي و6 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 305 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 18 كيلو حشيش بحوزة شخصين بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين، يقيمان بمحافظة أسيوط، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهما 18 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة هارب مطلوب لتنفيذ 51 حكمًا بالحبس بإجمالي 63 عامًا وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه، حال تردده على دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.