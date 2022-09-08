هيئة قناة السويس: السفن تعبر في نصف الزمن بسبب القناة الجديدة.. والأرقام قياسية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الهيئة، اليوم، وتم افتتاح العديد من المشروعات منها القرية الأولمبية، التي تحتوى على عدد 16 وحدة بحرية.

ربيع: الرئيس السيسي أكد ضرورة إظهار أهمية القناة

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي قد أكد على ضرورة إظهار أهمية القناة والتأكيد عليه، نظرا لأن أهل الشر دائما ما تحدثوا أن القناة ليس لها أهمية، وأن أموال بنائها قد تم إلقاؤها على الأرض: «كلامهم مش مظبوط، وحققنا عائد العام الماضي بقدر 7 مليارات دولار، وهو الرقم الأكبر الذي حققته القناة».

ربيع: السفن باتت تعبر في نصف الزمن

واستطرد: «قناة السويس الجديدة هي طوق النجاة للقناة، والسفن باتت تعبر في نصف الزمن الذي كانت تستغرقه القناة القديمة، وكان العبور قبل كده في 22 ساعة، وأصبحوا حاليا بيعبروا في 11 ساعة، يعني 50% من عدد الساعات، وده رقم كبير وبيحفز السفن وأصحاب التجارة بالعبور من خلال القناة».

وأوضح أن القناة الجديدة وفرت نسبة عالية من الأمان في عبور السفن، وقدرة على عبور السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، «النهاردة من حسن الطالع مر 74 سفينة، ودي أرقام قياسية، والعالم كله بيبص على قناة السويس لأنها دائما في تطور مستمر».

وتابع: «العالم دايما بيتكلم عن طرق بديلة عن القناة، وفي الحقيقة فيه قنوات بديلة ولكنها ليست بديلة عن قناة السويس، ومثل تلك القنوات بتكون طرق بينية بين المدن في دولة معينة، لكنها لن تكون منافسة لقناة السويس».

واختتم: «الجزء الأكبر من العائد بنديه لوزارة المالية، وبنصرف نسبة 17% من العائد على المشروعات التنموية على مستوى الهيئة، وفي حال الحاجة لأموال أكبر فيتم طلبها من الرئيس السيسي ويصدق عليها».