السيسي: الانتهاء من أعمال توسعة وتعميق قناة السويس منتصف 2023

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاملين بهيئة قناة السويس وقيادتها بالجهد الكبير والنتائج الطيبة التي تحققت خلال الماضية، مشيرًا إلى أن تلك لنتائج ستتعاظم خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّه من المفترض افتتاح التوسعة الأخيرة في منتصف العام المقبل 2023، ليتحقق التطوير الذي استهدفته الدولة من توسعة القناة وازدواجها.

معالجة الأزمة في مصر

وتناول الرئيس سبل توفير السلع الغذائية وتخفيض أسعارها، مؤكدًا أنّ ما يتردد بشأن الأزمة العالمية وتأثيرها على كل دول العالم كلام صحيح، مشيرا إلى أنّه حينما يلتقي وفدًا أجنبيًا، يؤكد أنّ معالجة الأزمة في مصر تختلف عن معالجتهم، فمصر تعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة.

وتابع الرئيس أنّ الدولة تهدف لتوفير السلع بشكلٍ يحقق مطالب الناس دون أي ضغط.