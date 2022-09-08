رئيس التحرير

أحمد الخطيب

السيسي: الانتهاء من أعمال توسعة وتعميق قناة السويس منتصف 2023

الرئيس: نسعى لتوفير السلع وتحقيق مطالب الناس دون أي ضغط

كتب:

شريف سليمان
12:48 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاملين بهيئة قناة السويس وقيادتها بالجهد الكبير والنتائج الطيبة التي تحققت خلال الماضية، مشيرًا إلى أن تلك لنتائج ستتعاظم خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّه من المفترض افتتاح التوسعة الأخيرة في منتصف العام المقبل 2023، ليتحقق التطوير الذي استهدفته الدولة من توسعة القناة وازدواجها.

معالجة الأزمة في مصر

وتناول الرئيس سبل توفير السلع الغذائية وتخفيض أسعارها، مؤكدًا أنّ ما يتردد بشأن الأزمة العالمية وتأثيرها على كل دول العالم كلام صحيح، مشيرا إلى أنّه حينما يلتقي وفدًا أجنبيًا، يؤكد أنّ معالجة الأزمة في مصر تختلف عن معالجتهم، فمصر تعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة.

وتابع الرئيس أنّ الدولة تهدف لتوفير السلع بشكلٍ يحقق مطالب الناس دون أي ضغط.

اقرأ المزيد:

السيسي لـ«الإعلام»: ردوا على من شككوا في إنجازات الدولة بالأرقام والحقائق

السيسي: أهل الشر لا يملكون سوى الإساءة والتشكيك في مشروعات الدولة

السيسي: قناة السويس الجديدة رفعت الدخل الإجمالي من 5 لـ7 مليارات جنيه

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس

الرئيس السيسي يستمع لآيات من القرآن خلال تدشين وحدات بحرية جديدة

الرئيس السيسي يشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على مواصفات ستاد «قناة السويس الجديد»

السيسي يتفقد ملعب ستاد هيئة قناة السويس في القرية الأولمبية (صور)
بقلم شريف سليمان