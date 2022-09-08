بالأسماء والمواصفات.. 16 وحدة عائمة تنضم لأسطول قناة السويس (صور) 

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تدشين 16 وحدة بحرية عائمة جديدة، وانضمامها بشكل رسمي إلى أسطول القناة، ضمن نهج الهيئة بتعزيز قدراتها وتطوير الأسطول التابع لها.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن انضمام هذه الوحدات تضمن تعزيز تنافسية القناة، والحفاظ على مكاتنتها الرائدة ضمن استراتيجية الهيئة 2023، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

وتستعرض السطور التالية أهم المعلومات عن هذه الوحدات.

- وحدات متعددة الأغراض

وتتمثل الوحدت متعددة الأغراض في الوحدتين «العلمين 1» و«العلمين 2»، حيث تعاقدت هيئة قناة السويس مع ترسانة «دامن» الهولندية على بناء الوحدتين «العلمين 1» و«العلمين 2»، للعمل لصالح إدارة الكراكات بالهيئة لمصاحبة الكراكة «مهاب مميش»، والكراكة «حسين طنطاوي»، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

مهام كل وحدة

- العمل على نقل مراسي التكريك.

- تركيب وصيانة الشريط العائم الموصل بالكراكتين.

- المساعدة في قطر الكراكتين.

- العمل كورشة متنقلة في صيانة معدات التكريك للكراكتين.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- قدرة الشد: 32 طنا.

- الطول: 27 مترا.

- العرض: 12 مترا

- الغاطس: 2.85 متر.

- السرعة: 9 عقدات.

- قدرة ونش رفع المراسي: 100 طن.

القاطرات

نجحت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في بناء القاطرتين «عزيمة 1» و«عزيمة 2»، في وقت قياسي تلبية لاحتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس.

مهام كل وحدة

- قطر الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي.

- صيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بالقناة.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 18.6 متر.

- العرض: 6.8 متر.

- الغاطس: 2.2 متر.

- السرعة: 11.2 عقدة.

- قوة الشد: 12.6 طن.

- قدرة الماكينات: 2 x 500 حصان عند 1800 لفة.

المعديات

قامت ترسانة بورسعيد البحرية ببناء المعديتين «كرامة 1» و«كرامة 2»، لخدمة القطاع الشمالي للقناة.

مهام كل وحدة

- خدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الحمولة: 320 طنا.

- الطول الكلي: 64 مترا.

- العرض: 15 مترا.

-الغاطس: 1.4 متر.

- السرعة: 7 عقدات.

- الطاقة الاستيعابية: 50 مركبة ملاكي بخلاف الأفراد.

- مدة التنفيذ: 11 شهرا.

المعديتان (الأقصر 1 والأقصر 2)

تولت شركة القناة للترسانة النيلية بناء المعديتين «الأقصر 1» و«الأقصر 2»، لخدمة أهالي مدينة الأقصر.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 26 مترا.

- العرض: 8.4 متر.

- الغاطس: 1.1 متر.

- السرعة: 7 عقدات.

- الطاقة الاستيعابية: 250 راكبا.

الصال الآلي «481» والصال «482»

انتهت شركة القناة للإنشاءات البحرية من بناء الصالين الآليين 481 و482، بحمولة 800 طن لكل منهما.

مهام كل وحدة

- نقل جميع أنواع منتجات محجر عتاقة إلى جميع المواقع داخل قناة السويس لإنشاء التكسيات وأكتاف المعديات.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 60.185 متر.

- العرض: 9.46 متر.

- الارتفاع: 4.25 متر.

- الغاطس: 2.8 متر.

- السرعة: 10 عقدات.

- الحمولة: 800 طن.

- قدرة المحركات الرئيسية: 2 x 650 حصان عند 1800 لفة.

الناقلة إمداد (1)

تولت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بناء الوحدة «إمداد 1»، تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية، وفقا للتصميم الذي أعدته ترسانة بورسعيد البحرية.

مهام كل وحدة

تموين الوحدات البحرية التابعة للهيئة بالوقود على طول المجرى الملاحي.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 47.65 متر.

- العرض: 9.5 متر.

- الغاطس: 2.5 متر.

- الحمولة الكلية: 500 طن.

- السرعة: 10 عقدات.

- المحركات الرئيسية: d13mh Volvo

- قدرة المحركات: 2 x 500 حصان عند 1800 لفة/ الدقيقة.

يخت كبار الزوار

انضم اليخت «نصر» واليخت «إرادة» لليخوت التابعة للهيئة، وذلك بعد انتهاء بنائها بترسانة جنوب البحر الأحمر.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- الطول: 29 مترا.

- العرض: 6.7 متر.

- الغاطس: 1.6 متر.

- السرعة: 20 عقدة.

- عدد الغرف: 4.

- قدرة المحركات: 2 محرك MTU قدرة 1800 حصان.

لنشات إرشاد ألومنيوم

انضمت ثلاثة لنشات جديدة متماثلة الأبعاد والإمكانات للأسطول البحري للهيئة، هي «بحار 14 و15 و16»، بعد انتهاء بنائها في شركة القناة للإنشاءات البحرية.

مهام كل وحدة

نقل المرشدين من وإلى السفن العابرة للقناة التي يقومون بإرشادها.

المواصفات الفنية لكل وحدة

- النوع: ألومنيوم.

- الطول الكلي: 15.3 متر.

- العرض: 4.7 متر.

- الغاطس: 1.3 متر.

- السرعة: 20.5 عقدة عند MCR 100%.

- المحركات الرئيسية: محركان ماركة SCANIA.

- طراز المحركات: M 13070 DI.

- قدرة المحركات: 400 حصان X 2 عند 1800 لفة/ دقيقة.