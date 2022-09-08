أسامة ربيع: قناة السويس حطمت أرقاما قياسية وشهدت عبور سفن عملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حطمت أرقاما قياسية خلال الفترة السابقة، لا سيما الأرقام القياسية اليومية في 6 أغسطس 2022 حيث سجلت أعلى معدل لعبور السفن في تاريخ القناة بالكامل بواقع 89 سفينة، وأعلى إيراد بالدولار في يوم 29 يوليو 2022 بواقع 32 مليون دولار، وأعلى معدل عبور للسفن في الشهر سجل 2125 سفينة في أغسطس 2022، وأعلى إيراد بالدولار تحقق 745 مليون دولار.

أعلى معدل بالدولار

وأضاف «ربيع»، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنه خلال العام المالي حققت القناة أعلى معدل بالدولار بواقع 7 مليارات دولار عن السنوات السابقة، متابعا: «بدأنا من 2016 من بعد قناة السويس الجديدة يزيد لحد ما وصلنا للسنادي، وأعلى حمولة صافية مليار و320 مليون طن، وبالتالي قناة السويس تحقق أرقاما قياسية شهريا».

عبور 8 سفن عملاقة

ولفت إلى أنّ قناة السويس شهدت عبورا غير تقليدي لـ 8 سفن عملاقة لأول مرة تعبر القناة، بحمولات تصل إلى 224 ألف طن وطاقتها تصل لـ24 ألف حاوية وطولها 400 متر وبغاطس 16.30 سم، وهو أكبر غاطس يعبر قناة السويس.