«الكارتة» أقدم وسيلة مواصلات بمطروح تعود للعمل من جديد.. تنشيط للسياحة

متعة حقيقية يسعد بها مصطافو مطروح خلال زيارتهم المدينة، وهي ركوب الكارتة التي عادت من جديد، إذ أنها أقدم وسيلة مواصلات للتنزه في المحافظة، حيث تحمل على متنها الأسرة للسير على كورنيش مطروح، ليعيش عشاق مطروح أجواء سياحية جميلة ومبهجة، يجوبون المناطق السياحية، في أجواء فلكلورية شعبية.

تنشيط السياحة في مطروح

وسمح مجلس مدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح بتشغيل الكارتة لتنشيط السياحة في مطروح، ومدى حب زوار مطروح لها من زمن طويل، وتحولت من وسيلة مواصلات قديمة، إلى وسيلة ترفيهية يجرى التنزه والاستمتاع بها على كورنيش مطروح.

خطوط سير الكارتة

وتنطلق الكارتة على الكورنيش من أمام ميدان المشير أحمد بدوي، وتتجول بمصطافي مرسى مطروح إلى منطقة البوسيت، ومنطقة المضيفة، وسيدي العوام، وتسير في بعض مناطق الكورنيش، يشاهد من خلال الزائرين، المناطق السباحية، والمحلات التجارية والفنادق، ويستمتعون بركوب هذه الوسيلة البدائية، الجميلة، في متعة حقيقية يعيش أجواؤها المصريون خلال قضائهم إجازة المصيف في مرسى مطروح.

نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية 100%

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مطروح تعيش أفضل مواسم الصيف هذا العام، وبلغت نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية 100%، ويوجد إقبال من المصطافين على مطروح من جميع مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى انتعاش السياحة الأجنبية من خلال توافد الطائرات الشارتر أسبوعيا من مختلف دول أوروبا خاصة من إيطاليا وبولندا للاستمتاع بأجواء مطروح الرائعة في موسم صيف 2022.