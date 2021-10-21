أخبار محافظة مطروح.. طقس خريفي معتدل وزيادة رحلات السياحة في سيوة

ترتبط أخبار محافظة مطروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة بحالة الطقس في نطاق المحافظة، ونشاط مكثف في السياحة المحلية والأجنبية، خاصة مدينة مرسى مطروح العاصمة، وواحة سيوة جنوب مطروح بـ320 كيلو متر، في عمق صحراء مصر الغربية.

وتنشر «الوطن» تقريرا مفصلا عن أهم أخبار مطروح على مدار أمس الأربعاء، ضمن سلسلة من الخدمات الإخبارية التي تقدمها موقع في مختلف المجالات.

طقس مطروح

ويأتي طقس مطروح خلال شهر أكتوبر بأجواء خريفية معتدلة وسجلت درجات الحرارة يوم الأربعاء، 21 درجة مئوية و1% نسبة الأمطار، والرطوبة 68%، وسرعة الرياح 24 كم/ الساعة، ما يجذب العديد من الزائرين إلى مرسى مطروح العاصمة، واستمرار نزول البحر والاستجمام علية تحت الشماسى والكراسى حتى الثلث الأخير من الشهر، وهى المرة الأولى في تاريخ مطروح، التى يستمر بها المصطافين وعشاقها في زيارتها للاستمتاع بأجوائها الجميلة، بعد انتهاء موسم الصيف.

زيادة الرحلات السياحية في واحة سيوة

وتزداد الرحلات السياحية في واحة سيوة، عاصمة السياحة الشتوية في مصر من مصريين وأجانب قادمين من مختلف الدول خاصة الأوروبية، ورحلات من الجامعات المصرية، وأخرى سياحية تابعة لشركات سياحة في العديد من عواصم المحافظات المصرية، خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية، والمنيا، في ظل بدء موسم السياحة العام الجديد.

وتمتع سيوة بالمقومات السياحية المتنوعة، التي تجعلها واحدة من أهم المدن السياحية بالعالم؛ إذ تتميز بوجود العديد من المزارات، ومنها عين كليوباترا، وعين فطناس، وعين العرايس، وقلعة شالي «سيوة القديمة»، وجبل الموتي، وجبل الدكرور، ومتحف البيت السيوى، ورحلات السفارى في بحر الرمال الأعظم، وعين المياه الباردة، وعين المياه الساخنة، وتناول الأكلات السيوية التى تشتهر بها الواحة.