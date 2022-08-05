إنشاء 6 طرق واستراحة وكافيتريا لتنشيط السياحة غرب مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يجرى حاليا إقامة عدد من المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي عبارة عن 6 مشروعات طرق باستخدام الأسمنت المحسن لتنمية المجتمعات المحلية، وتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى إقامة كافتيريا واستراحة جديدة تليق باستضافة المسافرين والحركة السياحية والتجارية على طريق مرسي مطروح سيوة، وذلك بمنطقة بئر النص.

خدمات على طريق سيوة مطروح

وقال اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم، في تصريحات صحفية إنه يجري حاليا الانتهاء من إقامة كافتيريا بئر النص الجديدة ضمن مشروع طريق مطروح سيوة الجديد وبتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه، وبالتنسيق مع محافظ مطروح جرى إزالة الكافتيريا القديمة والتي كانت مقامة عند علامة الكم 145 لتعارضها مع مسار الطريق الجديد، وازدواج طريق مطروح سيوة-الرصف الخرساني، والتنفيذ طبقا للرسومات والتصميم المعماري لمهندسي الجهاز من خلال المكتب الفني للجهاز والتنفيذ تحت إشراف منطقة تنفيذ سيوة.

طريق العراوة براني

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه يجري حاليًا العمل بطريق العراوة بحري مركز ومدينة سيدي برانى، الذي يربط تجمع العراوة شماس بالطريق الدولي بطول 2.25 كم وعرض 7.5 متر وبتكلفة 3.9 مليون جنيه.

استخدام الأسمنت المحسن في رصف الطرق

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه لأول مرة في محافظة مطروح يتم استخدام الأسمنت المحسن وذلك خلال طرح القطاع الخامس للطرق التنموية بدلا من الرصف الأسفلتي، وذلك مع طرح مشروع إنشاء الطرق التنموية القطاع الخامس غرب مطروح «النجيلة - براني» باستخدام الأسمنت المحسن بديلا عن البيتومين والرصف الأسفلتي.

6 طرق جديدة

ودعا رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي شركات الطرق للاشتراك في المناقصة المحدودة الجديدة بالطرق القانونية والكراسات موجودة بالجهاز، حيث تم توجيه الدعوات للشركات المسجلة، حيث يعد المشروع هو ثاني المشروعات الجديدة للطرق التنموية موازنة 2022-2023، والتي سيتم طرحها من خلال الجهاز والطرق التنموية الجديدة لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية غرب مطروح 6 طرق جديدة، والطرق هي كالتالي:-

- مدينة سيدي براني «ربط القطيفة بعرادة مرورا بمدرسة عقاقير أبو حريرة».

- مدينة سيدي براني «رصف طريق أبو زعير بطول 4 كم».

- غرب مدينة مطروح «طريق أولاد جبر - طريق الجيش».

- غرب مدينة مطروح «طريق العمدة عدلان حتى تجمع أولاد مسلم» قرية النصر.

- مدينة النجيلة «ربط تجمع عائلة أبو دراع قبلي عبد الرازق بطريق الجيش».

- مدينة النجيلة «ربط تجمع عائلة بكار والحبل بطريق المجرون».