محافظ مطروح: تنظيم مؤتمر لتنشيط السياحة وشركة متخصصة للإنقاذ على الشواطئ

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بائتلاف شباب تحالف 30 يونيو بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وقدم وفد الائتلاف التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وناقش عددا من الموضوعات الخاصة بتيسير الخدمات للمواطنين والمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة، ومنها جهود المحافظة في توفير مياه الشرب للمواطنين والعمل على إزالة جميع العقبات، كأعمال الصيانة لمحطات تحلية مياه البحر الثلاثة في الرميلة، والإسراع في تشغيل خط المياه الساحلي عقب الانتهاء من توسعة الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح.

مؤتمر لتنشيط السياحة في مطروح

وتقدم شباب 30 يونيو بمقترح لإقامة مؤتمر لتنشيط السياحة للترويج لمحافظة مطروح، وتنظيم وحدات إرشاد سياحي وتنفيذ مبادرات أسبوع للنظافة بجميع المناطق وليس الشواطئ فقط، وكذلك أهمية تواجد فرق ثابتة للإنقاذ، خاصة في شاطئ المروة المفتوح على البحر الكبير في منطقة الأبيض على الكورنيش الجديد، والممتد على شاطئ يبلغ طوله 9 كيلومترات، ويحتاج لخدمات عديدة أهمها الإنقاذ، ووعد المحافظ بإقامة المؤتمر وتطبيق المقترحات التي يستفيد منها المصطافين وتساهم في الارتقاء بقطاع السياحة.

شركة متخصصة للإنقاذ على الشواطئ

وأكد محافظ مطروح أنه جاري دراسة مقترح التعاون مع شركة متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري، من خلال معداتها الكاملة على مدار موسم الصيف، وأشاد بجهود شباب تحالف 30 يونيو مع الهيكل التنظيمي للائتلاف من خلال 32 لجنة متخصصة، ومقترح قيام كل لجنة بطرح مشاكل القطاع أو المجال الخدمي وتقديم حلولها للمساهمة بالارتقاء به.