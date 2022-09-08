محافظ مطروح: صيانة عدد 65 عمود كهرباء في قرية أبو لهو البحرية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكهرباء بقرية أبو لهو البحرية، 30 كم غرب مدينة مرسى مطروح، والتي جرى التوجيه بها خلال زيارة المحافظ للقرية منذ أيام.

واجتمع المحافظ بقيادات مجلس المدينة وشركة الكهرباء، وذلك بحضور المهندس طارق زكي رئيس قطاع كهرباء مطروح ومحمد مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وكريم عرفان رئيس القرية ومهندسي الصيانة بالمجلس وشركة الكهرباء، بعد مراجعة احتياج القرية وتجمعاتها والوقوف على جميع الطلبات الخاصة بالكهرباء والأعمدة، وإنارتها بالكامل.

توفير كشافات الكهرباء لقرية أبولهو

ونبّه محافظ مطروح لقيادات الكهرباء ومجلس المدينة خلال لقائهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، على سرعة الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع فقط، حيث جرى توفير أسلاك للكهرباء اللازمة للأعمدة بطول نحو 600 متر والكشافات اللازمة وأذرعها بالأعمدة، وعمل صيانة شاملة لها.

صيانة 65 عمود كهرباء

ووجه محافظ مطروح بسرعة مراجعة أحمال محول الكهرباء ومدى استيعاب زيادة الأحمال أو استبداله بآخر أعلى في السعة، وكذلك مراجعة صيانة عدد 65 عمود كهرباء غير مستغل بعد تحويل مسار التيار الكهربي وإعادة صيانتها ودهانها لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم القرية بأكثر من 40 عازلا بالأعمدة.

اهتمام بالكهرباء وخدمات القرى

وأوضح المحافظ أن هناك اهتماما بالكهرباء والإنارة في جميع قرى المحافظة والنجوع التابعة لها، ضمن اهتمامات المحافظة بتوجيهات من القيادة السياسية بتلبية جميع احتياجات المواطنين وصيانة الكهرباء ومد الخدمات والاهتمام بها في مراكز ومدن مطروح الثمانية، وذلك من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية بمطروح.