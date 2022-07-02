إجراءات لحل مشكلات الكهرباء في قرى ونجوع مطروح.. محولات وأعمدة جديدة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس لطفى عودة نائب رئيس الشركة والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، ومديري الأجهزة المعنية، ووجه محافظ مطروح التهنئة لرئيس شركة كهرباء البحيرة لتوليه مهام عمله الجديد متمنيا له التوفيق.

مشاكل الكهرباء بمطروح

وقال محافظ مطروح إنه جرى مناقشة عدد من مطالب واحتياجات محافظة مطروح في مشروعات الكهرباء من أعمدة ومحولات وكابلات وغيرها وأولوياتها وفقا لعدد من المناطق ودعم المحافظة بمزيد منها، ومتابعة حل عدد من مشاكل الكهرباء بعدد من المناطق بها مع أعمال الصيانة المستمرة وفق جداول لها يتم الإعلان عنها.

محولات لإنارة نجوع صحراوية

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى الموافقة على دعم المحافظة بمزيد من المهمات وصرف محولات الكهرباء للاستعانة بها، والتأكيد على أهمية سرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال سواء منخفض أو متوسط، والإشادة بجهود العاملين بشركة الكهرباء بمطروح وفق الإمكانيات المتوفرة، وأهمية بذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمة وتحقيق الاستقرار في الكهرباء بمطروح.

دعم القرى والنجوع

وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في تقديم جميع الدعم والتيسيرات بالتعاون مع شركة الكهرباء لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء بالمحافظة خاصة في القرى والنجوع.