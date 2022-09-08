ملك بريطانيا الجديد: رحيل والدتي الحبيبة أكبر لحظة حزن في حياتي

عبّر تشارلز الثالث ملك بريطانيا «الجديد» عن حزنه العميق لوفاة «والدته الحبيبة» ملكة بريطانيا الثانية واصفا هذه اللحظة بأنها أكبر لحظة حزن تعرض لها في حياته بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية اليوم الخميس.

تعليق أمين عام حلف الناتو

وحرصت رئيس وزراء الهند على نعي الملكة إليزابيث: «نعرب عن ألمنا الشديد لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية»، بينما أشادت نيوزيلندا تشيد بملكة استثنائية، فيما عبّر الأمين العام لحلف الناتو عن حزنه العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي أوضح قصر باكتجهام الملكي أن الملك تشارلز وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا.

انتقال الحكم لتشارلز الثالث

من جهتها بيّنت رئيسة وزراء اسكتلندا أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية لحظة حزن بالغ لبريطانيا، وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن وفاة الملكة صدمة للأمة والعالم، وتابعت : «نشعر جميعا بصدمة شديدة جراء وفاة الملكة إليزابيث، اليوم ينتقل العرش إلى الملك تشارلز الثالث»، أما الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرش أشاد بتفاني الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تعليق البيت الأبيض على وفاة ملكة بريطانيا

وأعلن البيت الأبيض التضامن مع المملكة والشعب بعد وفاة ملكة بريطانيا الثانية اليوم الخميس بعد ساعات عصيبة مرت على الجميع منذ إعلان العائلة الملكية أن الأوضاع الصحية للملكة مقلقة صباح اليوم في بيان رسمي.