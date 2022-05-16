ملكة بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني بـ500 حصان «صور»

حضرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية «96 عاما»، احتفالها باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاما على حكمها بحضور مجموعة من النجوم والمشاهير، بينهم توم كروز ودام هيلين ميرين، وكاثرين جنكينز، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية، في ظهورها العلني الثاني خلال 3 أيام، تم استقبالها بحفاوة بالغة في قلعة «وندسور».

الاحتفال باليوبيل البلاتيني لـ ملكة بريطانيا ضم أوركسترا من 75 قطعة

وضم الاحتفال باليوبيل البلاتيني 1300 فنان و500 حصان وجوقات للأطفال وأوركسترا من 75 قطعة ونجوم من المسرح والشاشة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقام الحضور بتحية الملكة إليزابيث الثانية، والهتاف لها عند خرجها من سيارة رانج روفر، وارتدت ملكة البلاد سترة رمادية لامعة وفستانا أزرق مزخرفا بـ اللؤلؤ.

الأمير تشارلز: الملكة كانت تتعامل مع العديد من التحديات المختلفة بطريقة رائعة

وشهد الاحتفال، استعراض مواهب الفروسية والعسكرية والموسيقية من جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة خلال الحفل، قال ولي العهد، الأمير تشارلز، عن والدته ملكة بريطانيا، إنها كانت دائما تتعامل مع العديد من التحديات المختلفة بطريقة رائعة، مضيفا أنها كانت دائما متواجدة في كل الأوقات بشكل عظيم.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريح لـ«بلفاست تليجراف»، نية بلاده الضغط من أجل تغيير بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، الموقع كجزء من اتفاقية انسحاب «لندن» من الاتحاد الأوروبي «بريكست».