اقرأ غدا في «الوطن»: اطمئنوا.. واعملوا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 9 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- الرئيس يواجه المصريين بحقائق عن الاقتصاد، ويخاطب الجميع اطمئوا.. واعملوا، «أهل الشر» لا يملكون سوى الإساءة والتشكيك.. والإعلام عليه الرد بالأرقام والحقائق.

نوفر السلع ونتحمل فارق التسعير العالمي للطاقة.. وحقل «ظهر» وفر 24 مليار دولار سنويا

- الأسعار الاسترشادية للمحاصيل، أعلى من العالمية لتشجيع الفلاح على الزراعة

- نواب وأحزاب: الرئيس نقلنا من الفوضى إلى الاستقرار بالإصلاح الاقتصادي والسياسي

- استجابة لـ«الوطن» وزير الصحة يوجه بالحد من «الولادات القيصرية» غير المبررة

- «المشاط» تبحث دعم منصة «نوفي» مع مؤسسة التغير العالمي.. و«بلير»: «دليل شرم الشيخ» يعكس التزام مصر

- وزيرة البيئة: تعزيز الطاقة المتجددة ودمج البعد المناخي في الميزانية أبرز ملامح «استراتيجية المناخ»

- «الوطن» على خطى السيسي

الصفحة الثانية

- «المجتمعات العمرانية»: إنشاء «إسنا الجديدة» لتنمية 7671 فدانا بالأقصر

- «الجزار»: مضاعفة المعمور المصري لتحقيق مخرجات مخطط التنمية.. ومدير «مثلث ماسبيرو»: نتواصل مع السكان لاستيفاء أوراق العودة

- «فودة»: وقف إجازات العاملين بشرم الشيخ استعدادا لـ «قمة المناخ»

- محافظ جنوب سيناء: لجنة عليا لمتابعة الفنادق وسرعة توصيل الإنترنت.. وتشييد محطات الطاقة الشمسية

- «التجارة»: استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية وطرحها للحوار

- «شحاتة»: حريصون على سرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»

- «الإنتاج الحربي»: نعمل بفكر متطور ونعتز بثقة المواطنين في منتجاتنا

- «صلاح»: نقدم منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار مخفضة

- في عيده الـ70.. دعم غير مسبوق للفلاح بـ320 مشروعا

- الفريق أسامة عسكر يتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية

الصفحة الثالثة

مصروفات الدراسة: 305 جنيهات لرياض الأطفال و205 للابتدائي و505 للثانوي.. و«التعليم العالي»: فتح مرحلة ثانية للقبول بالجامعات الأهلية

- تعاون مصري- إيطالي لتصنيع دواء لعلاج آثار «كورونا»

- استجابة لـ«الوطن».. وزير الصحة يوجه بالحد من «الولادات القيصرية»

- «شاكر» يبحث مع «الطاقة المتجددة» التحضير لـ«cop27»

- «مدبولي»: مدينة الفنون صرح متميز يضيف زخما ثقافيا للعاصمة الإدارية

- الزمالك بالقوة الضاربة أمام الهلال في كأس «لوسيلۑ»

- «الحوار الوطني» يرفع شعار «التوافق»: لا قرارات بالتصويت.. وليس لدينا أغلبية وأقلية

الصفحة الرابعة

- السيسي لـ«المصريين»: حطوا كتفكم في ضهر بلدكم وواصلوا العمل ولا تلتفوا لأهل الشر الساعين للخراب

- الرئيس: على الإعلام الرد بالحقائق.. وقناة السويس الجديدة رفعت الدخل من 5 لـ7 مليارات دولار.. وإنشاء 3 «مراسي» لخدمة «اليخوت».. وانتهاء التوسعة منتصف 2023

نسعى لتوفير السلع وتحقيق مطالب الناس دون ضغط.. وحريصون على دعم الطاقة بعيدا عن تداعيات الأزمات العالمية.. وأسعار المحاصيل الاسترشادية أعلى من العالمية لكنها تشجع الفلاح على الزراعة وتوفر عملة صعبة.

- 3 مليارات دولار تكلفة منظومات التحكم في شبكة الكهرباء.. وتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر.. ومنح حوافز لرجال الصناعة والمصدرين

الصفحة الخامسة:

رسائل الرئيس

1- مصر بخير.. «ربيع»: قناة السويس تواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ التطوير

2- لا قرارات دون دراسة.. «معيط»: الدولة في 2001 اقترضت لتوفير المرتبات والمعاشات.. وحاليا لدينا فائض

3- فاتورة 2011.. نواب وأحزاب: الرئيس نقلنا من الفوضى إلى الاستقرار.. وثبت أركان الدولة

4 - القرية الأولمبية صرح رياضي متكامل

الصفحة السادسة

- منتدى «التعاون الدولي» يبحث آليات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية في أفريقيا

- احتمالية ارتفاع درجة الحرارة تهدد بانعدام الغذاء لـ 1.8 مليار شخص.. وتغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح 216 مليونا في 2050

- وزيرة البيئة: تعزيز الطاقة المتجددة.. أبرز ملامح «استراتيجية المناخ»

- مقال رأي للدكتور خالد منتصر تحت عنوان: ميرفت أمين فتاة الأحلام

- مقال رأي للدكتور محمود خليل تحت عنوان: الحلم المستحيل

الصفحة السابعة

- قصواء الخلالي: «في المساء مع قصواء».. تفاصيل و«خلطة» تجمع المعلومة والبساطة

- «بناء الإنسان» مشروع مصر الكبير.. وتنوع الثقافات في المجتمع إثراء للحالة المصرية.. وردود فعل جمهور «cbc» بمثابة «عوض ربنا» بعد التعب

- جهود كبيرة مبذولة للتنوه في الفقرات لتجنب شعور المشاهد بالملل ونستقبل ضيوفا من مختلف الأقاليم لتغطية مجمل الثقافة المصرية

- انتظرونا بتصور ثقافي ومعرفي جديد من الأحد إلى الثلاثاء على قناة «cbc»

- التكريمات والإشادة «جبر خاطر».. واجهتني تحديات كثيرة و«الشركة المتحدة» عملت على تذليل العقبات

الصفحة الأخيرة

- مصريون يتطوعون لبناء مدرسة في تنزانيا: «العلم نور»

- 50 متطوعا شاركوا في تجهيز فصلين ويحملون ببناء المزيد

- «محمد» في مهمة يومية لتوزيع 10 كيلو «طعمية»: «بيتي وبالخضراوات»

- «مزارع الوديان» فسحة لأبناء جنوب سيناء: «تنمية متكاملة»

- «بيومي» وحكاية حب في مهنته: 50 سنة «عجلاتي» في شوارع الباجور